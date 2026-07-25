Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0.2392 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 4’181.25 Hedera im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 295.40 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.070648 USD belief. Damit wäre die Investition 70.46 Prozent weniger wert.

Bei 0.065870 USD erreichte der Coin am 17.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net