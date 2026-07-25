Veraxa Biotech Aktie 147689916 / CH1476899161
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25.07.2026 19:50:00
Xlife-Portfoliounternehmen Veraxa erweitert Kapitalspielraum bis 2030
Die Aktionäre von Veraxa Biotech haben weitreichenden Änderungen der Kapitalstruktur zugestimmt.
So kann Veraxa künftig unter anderem bedingtes Kapital für Optionen und Warrants schaffen, das Aktienkapital bis Ende 2030 innerhalb eines festgelegten Kapitalbands anpassen sowie den Verwaltungsrat von bisher fünf auf bis zu sieben Mitglieder erweitern, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Möglichkeiten sollen unter anderem potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften, Investitionen und künftige Kapitalmarkttransaktionen erleichtern.
An der GV waren gut 72 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Dabei genehmigten mehr als 99,9 Prozent der Stimmen die entsprechenden Änderungen.
Veraxa entwickelt neuartige Antikörpertherapien gegen Krebs. Das Unternehmen baut derzeit seine Technologieplattform sowie die Produktpipeline weiter aus. Es ist seit dem 11. Juni an der Nasdaq kotiert. Vor dem Börsengang sicherte sich Veraxa Finanzierungszusagen von bis zu 77,5 Millionen US-Dollar.
Zürich (awp)
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