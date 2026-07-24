DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Wochenperformance
|
25.07.2026 01:32:00
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’099.00
|1.36%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handelswoche uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. Die Wall Street zeigte sich am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.