Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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25.07.2026 19:53:00
Eni-Tochter Enilive übernimmt OIL!-Tankstellennetz mit Standorten auch in der Schweiz
Die Eni-Tochter Enilive übernimmt den Tankstellenbetreiber OIL! vom britischen Energiekonzern Prax.
OIL! betreibt rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Mit der Übernahme baut Enilive sein europäisches Tankstellennetz auf rund 5300 Standorte aus und tritt erstmals in den dänischen Markt ein.
Nach Abschluss der Transaktion sollen die OIL!-Tankstellen schrittweise in das Netz von Enilive integriert werden. Neben herkömmlichen Kraftstoffen will das Unternehmen dort auch erneuerbare Kraftstoffe wie HVO sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und weitere Mobilitätsdienstleistungen anbieten.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.
Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und betreibt in der Schweiz laut eigenen Angaben ein Netz von 275 Tankstellen. Hierzulande beschäftigt Enilive rund 80 Mitarbeitende.
Die britische Prax-Gruppe hatte OIL! im Jahr 2023 übernommen. Sie war im vergangenen Jahr durch die Insolvenz von Teilen ihres Raffineriegeschäfts in Grossbritannien in die Schlagzeilen geraten.
Mailand (awp)
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Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
24.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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22.07.26
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22.07.26
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Analysen zu Eni S.p.A.
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
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