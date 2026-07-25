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Investment im Fokus 25.07.2026 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Toncoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3.121 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.04 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.01 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.07.2026 auf 1.467 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.99 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 01.03.2026 bei 1.202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net

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