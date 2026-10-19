Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei dem Medizinkonzern laufe alles nach Plan, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. November. Die Verantwortlichen hätten entspannt geklungen und fühlten sich mit den Konsensschätzungen wohl. Die Aktien hätten sich etwas von den Verlusten aufgrund der Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der die Wachstumschancen nicht berücksichtige. Fresenius ist der Branchenfavorit des Experten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.49 €
|
Abst. Kursziel*:
24.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.12%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|06:36
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|40.62
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