Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
49.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
14:24
|Wdh/Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht (AWP)
|
13:48
|Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse (AWP)
|
13:22
|DZ BANK verleiht Fresenius SE-Aktie Kaufen in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
12:26