FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
49.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
49.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse