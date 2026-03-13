Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’839 0.0%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 46’558.4700 -0.3%  DAX 23’447 -0.6%  Euro 0.9040 -0.1%  EStoxx50 5’716.6 -0.6%  Gold 5’020 -1.4%  Bitcoin 56’342 1.7%  Dollar 0.7957 1.3%  Öl 103.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neu an der Börse? So findet jeder die richtige Aktie für sich
KI-Chips statt Elektroautos: Tesla-Wal Leo KoGuan setzt hunderte Millionen auf NVIDIA-Aktie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Wenn der Greenback dominiert: Warum Gold unter einem starken US-Dollar leidet
Suche...

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

41.24
CHF
0.09
CHF
0.22 %
13.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 06:04:38

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
42.28 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.57 € 		Abst. Kursziel*:
21.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse