Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.57 €
|
Abst. Kursziel*:
21.54%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
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Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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