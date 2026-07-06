Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 -1.0%  SPI 20’167 -0.8%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’818 0.2%  Euro 0.9217 0.1%  EStoxx50 6’398 -0.2%  Gold 4’127 -0.9%  Bitcoin 50’854 -1.4%  Dollar 0.8066 0.2%  Öl 72.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie steigt: UKA bestellt 100 Windturbinen
Deutsches Projekt für Fusionsreaktor sammelt hunderte Millionen Euro ein - Google und RWE beteiligt
Goldpreis: Zurückhaltung vor anstehendem Fed-Protokoll
Cembra-Aktie: Führungsstruktur verschlankt
Infineon-Aktie: Erfolg im Patentstreit - Innoscience-GaN-Ware darf nicht mehr in die USA
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

37.09
CHF
0.19
CHF
0.51 %
06.07.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.07.2026 07:25:45

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
37.99 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41.30 € 		Abst. Kursziel*:
-9.44%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
41.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.78%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?