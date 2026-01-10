|Öl & Co. unter der Lupe
|
10.01.2026 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.509,81 US-Dollar).
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’060.06
|11’438.78
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’729.56
|3’544.20
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’760.53
|3’580.18
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|709.60
|668.76
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’641.36
|28’621.89
|Silber CombiBar® 100 g
|340.18
|218.09
|Silber Maple Leaf 1 oz
|82.43
|63.10
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’388.00
|2’012.15
