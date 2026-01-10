Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025
Verkaufsvotum trotz KI-Boom: Ein Wall-Street-Bär bleibt bei der NVIDIA-Aktie skeptisch
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Sechs Geldtypen - So beeinflussen Gewohnheiten und Gefühle den Umgang mit Geld
Suche...
Plus500 Depot
Öl & Co. unter der Lupe 10.01.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.509,81 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’060.06 11’438.78
Gold Krügerrand 1 oz 3’729.56 3’544.20
Gold Philharmoniker 1 oz 3’760.53 3’580.18
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 709.60 668.76
Goldbarren 250 g - philoro 29’641.36 28’621.89
Silber CombiBar® 100 g 340.18 218.09
Silber Maple Leaf 1 oz 82.43 63.10
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’388.00 2’012.15

Meistgelesene Nachrichten

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
Allianz-Aktie sinkt: Allianz holt Anthropic für KI an Bord
Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon tritt am Abend auf der Stelle
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 02/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:04 ROUNDUP: Fernverkehr bleibt löchrig - und nach Schnee droht Glatteis
12:34 ROUNDUP/Grönlands Politik: Wollen keine Amerikaner sein
12:34 ROUNDUP/Bahn: Fernverkehr rollt doch erst ab Mittag wieder an
12:34 ROUNDUP/Nordkorea: Luftraumverletzung durch südkoreanische Drohne
12:34 ROUNDUP: Ohne Strom und Heizung - Lage in Kiew schwierig
12:34 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich
12:34 ROUNDUP: Die Finanzbranche entdeckt das Pflegeheim
12:34 ROUNDUP/Spektakel ohne Sieger: Frankfurt gegen Dortmund 3:3
12:34 ROUNDUP: Proteste nach tödlichen Schüssen in Minneapolis halten an
12:29 Dortmunds Guirassy in der Krise: Rückhalt trotz Fehlers