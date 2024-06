ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. die Ausgaben ausländischer Touristen hätten sich im Mai weiter erholt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf aktuelle Branchenstatistiken. Fraport sollte von einer allmählichen Erholung des China-Verkehrs profitieren. In einigen Jahren sollte sich dann die Einweihung des Terminal 3 positiv auswirken./tih/zb;