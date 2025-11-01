Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Wert mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht
Tom Lee und Arthur Hayes halten an optimistischer Prognose fest - Ethereum bis Jahresende bei 10'000 US-Dollar?
Tesla-Aktie: Tesla nimmt Entwicklung günstiger E-Autos wieder auf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
Mega-Mindset für Trader 01.11.2025 10:23:00

Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Wusstest du, dass dein Gedächtnis dich beim Trading täuscht? Im Webinar am 12. November ab 18 Uhr erfährst du, wie du mit System und Bewusstsein Denkfehler beim Börsenhandel vermeidest.

Im Webinar am 12. November ab 18 Uhr geht es um einen der grössten, aber meist unterschätzten Risikofaktoren im Trading: das eigene Gedächtnis. Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

» Melde Dich jetzt kostenlos an und erhalte Profi-Wissen aus erster Hand!



Anhand psychologischer Erkenntnisse wird im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene nachvollziehbar, wie Erinnerungsverzerrungen zu Fehleinschätzungen führen - etwa durch selektive Wahrnehmung, überhöhte Erfolgserinnerungen oder das Vergessen von Verlusten. Wer diese mentalen Fallen versteht, kann sie gezielt umgehen und seine Entscheidungen auf eine solidere, datenbasierte Grundlage stellen.

Ziel ist, ein System zu entwickeln, das rationaler arbeitet als das Gedächtnis selbst. So lässt sich das eigene Verhalten im Markt langfristig verbessern - mit klarerem Denken, disziplinierterem Handeln und einem Trading-Mindset, das Emotionen und Erinnerungseffekte konsequent in Schach hält.

» Hier Plätze sichern und zum Mega-Mindset-Trader werden!

Dein Experte im Online-Seminar

Ihr Experte im Webinar Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.

Weitere Links:

Vier Grundprinzipien für den Erfolg beim CFD-Handel
Ratgeber: Bitcoin kaufen - diese Möglichkeiten gibt es
Forex Trading - Tipps zum Devisenhandel

Bildquelle: Sergey Nivens / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Indien ETFs 2025: Chancen, Risiken & die besten Investment-Möglichkeiten!
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 SMI dehnt Verschnaufpause aus
31.10.25 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
31.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagvormittag ab
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Aktienempfehlung Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bystronic-Aktie legt zu: Schweizer Maschinenbauer kauft US-Geschäft von Coherent
NVIDIA, Samsung und Hyundai treiben KI-Megaprojekt voran: Neue Ära für Südkoreas Industrie - Aktien steigen
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Oktober 2025
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
21:57 ROUNDUP: Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
21:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
21:20 Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
20:45 Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
20:01 Devisen: Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt
19:42 Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
19:55 Sanktionen gegen Lukoil: Bulgarien verbietet Export von Erdölprodukten
20:19 Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China
18:57 WDH/ROUNDUP 2: Linksliberale D66 gewinnen Niederlande-Wahl vor Wilders