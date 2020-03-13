Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.26%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
04.11.25
|Flughafen Frankfurt: Landesarbeitsgericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport (Spiegel Online)
|
31.10.25
|Fraport-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.25
|XETRA-Handel MDAX schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.25
|XETRA-Handel MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
28.10.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Fraport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fraport AG
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-66.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|15:08
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|14:52
|
RBC Capital Markets
McDonald's Sector Perform
|14:22
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|13:58
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen
|13:37
|
Baader Bank
NORMA Group Add
|13:36
|
Barclays Capital
Nemetschek Overweight