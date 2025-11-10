Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quartalszahlen in Sicht 10.11.2025 21:01:00

Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Beyond Meat.

Beyond Meat wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,397 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 69,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,85 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,590 USD je Aktie, gegenüber -2,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 282,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 326,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

