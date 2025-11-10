Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalszahlen in Sicht
|
10.11.2025 21:01:00
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Beyond Meat.
Beyond Meat wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,397 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 69,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,85 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,590 USD je Aktie, gegenüber -2,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 282,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 326,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Beyond Meat
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie stark volatil: Walmart-Deal vs. Finanzsorgen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Beyond Meat-Aktie schwankt weiter: Walmart-Deal und vorläufige Zahlen im Fokus (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Beyond Meat-Aktie: Weitere Rally oder Risiko? - Experten warnen (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen (finanzen.ch)
|
23.10.25