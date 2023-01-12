Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.82 €
|
Abst. Kursziel*:
57.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.55%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
