SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
15.93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.75%
|
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
|
KGV*:
-
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|06:25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
