Analysten im Fokus 10.11.2025 18:37:00

Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fraport wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Fraport 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,36 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fraport 1,35 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 EUR im Vergleich zu 4,88 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 4,42 Milliarden EUR, gegenüber 4,43 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Flughafen Frankfurt profitiert von steigender Nachfrage im September
Fraport-Aktie: Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb
Frankfurter Flughafen mit Aufwärtstrend - mehr Passagiere im August

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

