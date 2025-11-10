Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
10.11.2025 18:37:00
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Fraport-Bilanz.
Fraport wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Fraport 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,36 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fraport 1,35 Milliarden EUR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 EUR im Vergleich zu 4,88 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 4,42 Milliarden EUR, gegenüber 4,43 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Fraport AG
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Flughafen Frankfurt: Landesarbeitsgericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport (Spiegel Online)
|
04.11.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Fraport-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.25
|XETRA-Handel MDAX schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.25
|XETRA-Handel MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)