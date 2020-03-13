Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 07:12:33

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74.30 € 		Abst. Kursziel*:
-1.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

