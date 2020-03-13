|Kurse + Charts + Realtime
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
74.30 €
Abst. Kursziel*:
-1.75%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
73.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
