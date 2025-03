NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Maue Zahlen, ein schwacher Ausblick und keine Dividendenzahlung - Analyst Graham Hunt wertete den Bericht der Frankfurter am Dienstag in einer ersten Reaktion als Enttäuschung./ag/bek;