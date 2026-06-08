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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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08.06.2026
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09.06.2026 07:45:09

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich sprach am Montag nach der Auswertung von Geschäftskennziffern europäischer Handelsplattformen von einer guten Handelsaktivität im Mai./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Christoph Greulich 		KGV*:
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