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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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08.04.2026
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09.04.2026 07:29:29

flatexDEGIRO Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Greulich bescheinigte europäischen Investment-Plattformen im Monat März eine robuste Entwicklung. Dies schrieb er am Mittwoch angesichts der anstehenden Quartalsberichte./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
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07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
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03.03.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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