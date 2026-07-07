flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
34.04CHF
-1.14CHF
-3.24 %
07.07.2026
SWX
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08.07.2026 07:46:53
flatexDEGIRO Overweight
flatexDEGIRO
34.84 CHF -3.28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.86 €
|
Abst. Kursziel*:
10.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.29%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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