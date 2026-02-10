Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
287.51CHF
5.04CHF
1.78 %
11:50:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 11:06:39
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Pro abgesetztem Fahrzeug habe der Hersteller kostspieliger Autos einen Rekordumsatz erzielt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
315.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
315.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.62%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (AWP)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|287.51
|1.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|11:24
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|11:16
|
Deutsche Bank AG
Kering Hold
|11:15
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|11:09
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy