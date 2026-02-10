Ferrari 287.51 CHF 1.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Pro abgesetztem Fahrzeug habe der Hersteller kostspieliger Autos einen Rekordumsatz erzielt./bek/ag;

