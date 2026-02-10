Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
284.65CHF
2.18CHF
0.77 %
09:00:16
BRXC
11.02.2026 07:27:05
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Overweight" belassen. Sie seien solide ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Mittwoch. Der Ausblick lasse auf ein Ende sinkender Schätzungen schließen, für eine Neubewertung der Aktien des Luxusautoherstellers sei es aber noch zu früh./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
306.50 €
|
Abst. Kursziel*:
19.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
310.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.63%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
