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23.09.2026 21:16:00
Darum gewinnt der US-Dollar zum Franken und Euro an Stärke
Der US-Dollar setzt auch im späten Handel seinen Aufwärtstrend fort.
Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8245 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8233). Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend ebenfalls leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1387 nach 1,1407 am späten Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9388 mehr oder weniger auf der Stelle.
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Nachdem sich die Ölpreise die letzten beiden Tage etwas entspannt hatten, ging es heute tendenziell wieder stärker aufwärts. So notiert das Fass der Sorte Brent klar über 103 Dollar. Gemäss Händlern habe dies die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank verstärkt. Ebenso haben unerwartet starke US-Konjunkturdaten dem Dollar weiter Auftrieb gegeben. Im September hat sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen jeweils überraschend verbessert.
Für den Franken wird die morgige Leitzinsentscheidung der SNB von entscheidender Bedeutung sein. Eine Erhöhung erwarten Ökonomen zwar nicht, jedoch könnte der Ausblick einen Einblick in die künftige Marschrichtung der Notenbank geben. Für die nächsten Entscheidungen gehen die Meinungen der Analysten recht weit auseinander.
awp-robot/dm/hr
Zürich (awp)
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