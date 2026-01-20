FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Form-10-Registrierungserklärung für die geplante Abspaltung von FedEx Freight bestätige ein relativ vorteilhaftes Margenprofil und mildere die Sorgen rund um die Abspaltung etwas ab, schrieb Brandon Oglenski in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 308.20
|
Abst. Kursziel*:
16.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 306.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.47%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
