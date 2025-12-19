FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 294.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 287.12
|
Abst. Kursziel*:
2.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 287.28
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.34%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
18.12.25
|FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.12.25
|FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
18.12.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.12.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu FedEx Corp.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|223.38
|-1.28%
