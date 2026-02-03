FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 412.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 362.57
|
Abst. Kursziel*:
13.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 364.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.17%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
