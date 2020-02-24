EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
27.46CHF
0.50CHF
1.85 %
24.02.2020
SWX
06.11.2025 12:21:36
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe im dritten Quartal deutlich die Erwartungen verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Abgabe eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) an Sandoz erwähnte der Experte aber positiv./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
