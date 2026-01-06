EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EVOTEC SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.95 €
Abst. Kursziel*:
68.01%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
6.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
62.87%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
12:26
|Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
09:28
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
06.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
06.01.26
|SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
06.01.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|10:31
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5.69
|8.80%
