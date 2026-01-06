Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

5.69
CHF
0.47
CHF
8.92 %
12:09:40
SWX
07.01.2026 10:31:28

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
5.70 CHF 6.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.95 € 		Abst. Kursziel*:
68.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.87%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:31 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
