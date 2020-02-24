EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
27.46CHF
0.50CHF
1.85 %
24.02.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 11:39:25
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.42 €
|
Abst. Kursziel*:
10.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|SDAX aktuell: SDAX verliert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|11:39
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|11:39
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|11:39
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|27.46
|1.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|12:22
|
UBS AG
BioNTech Neutral
|12:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
ABB Neutral
|12:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Zalando Buy
|12:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|12:11
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|12:10
|
DZ BANK
Siemens Healthineers Kaufen