Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 08:52:07
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Die massive Gewinnwarnung sei zwar keine Überraschung, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sende aber sehr schwache Signale für 2026. Der Barmittelzufluss decke kaum noch die Dividende./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
8.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.89%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
