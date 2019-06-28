Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
16.09.2025 08:09:49

Evonik Hold

Evonik
15.74 CHF 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 17,50 auf 16,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sehe das untere Ende der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 zunehmend in Gefahr und habe daher seine entsprechenden Schätzungen gesenkt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch etliche der auf dem jüngsten Kapitalmarkttag geschürten Erwartungen erschienen unrealistisch, solange sich das Geschäftsumfeld und die Nachfrage für den Chemiekonzern nicht schnell und deutlich verbesserten./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.99 € 		Abst. Kursziel*:
2.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.56%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

