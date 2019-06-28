NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 17,50 auf 16,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sehe das untere Ende der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 zunehmend in Gefahr und habe daher seine entsprechenden Schätzungen gesenkt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch etliche der auf dem jüngsten Kapitalmarkttag geschürten Erwartungen erschienen unrealistisch, solange sich das Geschäftsumfeld und die Nachfrage für den Chemiekonzern nicht schnell und deutlich verbesserten./rob/gl/tav;