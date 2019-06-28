Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 17,50 auf 16,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sehe das untere Ende der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 zunehmend in Gefahr und habe daher seine entsprechenden Schätzungen gesenkt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch etliche der auf dem jüngsten Kapitalmarkttag geschürten Erwartungen erschienen unrealistisch, solange sich das Geschäftsumfeld und die Nachfrage für den Chemiekonzern nicht schnell und deutlich verbesserten./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.99 €
|
Abst. Kursziel*:
2.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.56%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
11.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Evonik-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
28.08.25
|Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - später Verkauf möglich (AWP)
Analysen zu Evonik AG
|08:09
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:09
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|28.47
|6.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|
Warburg Research
BASF Hold
|09:15
|
Warburg Research
ProSiebenSat.1 Media Hold
|09:03
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|08:59
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy
|08:50
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|08:38
|
Bernstein Research
McDonald's Market-Perform
|08:37
|
UBS AG
Airbus Buy