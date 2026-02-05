Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

13.12
CHF
0.40
CHF
3.14 %
13:55:03
SWX
05.02.2026 13:04:48

Evonik Equal Weight

Evonik
13.16 CHF 1.39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der geänderten Ausschüttungspolitik zeichne sich nach der Dividendensenkung für das Geschäftsjahr 2025 für das laufende Jahr eine weitere Kürzung ab, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. Dies sei ein negatives Signal für die Spezialchemiebranche. Evonik sei bisher nämlich eines der robusteren Unternehmen gewesen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
14.50 € 		Abst. Kursziel*:
10.34%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
14.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.19%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:04 Evonik Equal Weight Barclays Capital
12:37 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 13.19 3.69% Evonik AG