LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der geänderten Ausschüttungspolitik zeichne sich nach der Dividendensenkung für das Geschäftsjahr 2025 für das laufende Jahr eine weitere Kürzung ab, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. Dies sei ein negatives Signal für die Spezialchemiebranche. Evonik sei bisher nämlich eines der robusteren Unternehmen gewesen./ag/ajx;