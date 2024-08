NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Overweight" belassen. Warmes Wetter und Konkurrenzdruck bedeuteten, dass die Ziele für 2024 stark vom zweiten Halbjahr abhingen, schrieb Analyst Javier Garrido am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/ajx;