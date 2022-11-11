Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.00
CHF
4.54
CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
27.11.2025 07:22:06

EON SE Buy

E.ON
14.44 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen hinsichtlich des ausstehenden Plans der deutschen Regulierer deutlich gesunken, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag. Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten es allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro übertreiben. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon mit geringeren Investitionen reagieren./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.48 € 		Abst. Kursziel*:
13.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.20%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse