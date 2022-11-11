E.ON 14.44 CHF 0.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen hinsichtlich des ausstehenden Plans der deutschen Regulierer deutlich gesunken, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag. Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten es allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro übertreiben. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon mit geringeren Investitionen reagieren./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



