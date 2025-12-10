E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
14.09CHF
-0.31CHF
-2.15 %
10:36:48
SWX
11.12.2025 10:03:47
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
15.19 €
Abst. Kursziel*:
5.33%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
15.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.12%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
10.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
10.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
10.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
10.12.25
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
09.12.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
09.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|14.09
|-2.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:07
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|10:06
|
Bernstein Research
Carl Zeiss Meditec Outperform
|10:03
|
UBS AG
E.ON Neutral
|10:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Carl Zeiss Meditec Underweight
|09:51
|
UBS AG
Roche Buy
|09:46
|
UBS AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|09:41
|
UBS AG
Douglas Neutral