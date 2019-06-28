Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie

28.06.2019
E.ON
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in Deutschland tätige Übertragungs- und Verteilungsunternehmen wie Eon seien nicht unerschwinglich, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 04:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16.01 € 		Abst. Kursziel*:
6.18%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.55%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

