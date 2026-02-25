Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’999 0.0%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’045 0.2%  Euro 0.9123 0.1%  EStoxx50 6’151 0.6%  Gold 5’192 0.9%  Bitcoin 50’584 2.1%  Dollar 0.7736 0.0%  Öl 71.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight
Fresenius SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
Neue Analyse: DZ BANK bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Dreistelliges Umsatzwachstum und schwarze Zahlen
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

16.86
CHF
0.18
CHF
1.05 %
09:33:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 08:22:28

EON SE Sector Perform

E.ON
17.12 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen. Dies gelte auch für den Ausblick bis 2030./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18.45 € 		Abst. Kursziel*:
-18.70%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.06%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:36 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:32 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:22 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 16.72 0.18% E.ON SE