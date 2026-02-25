E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
16.86CHF
0.18CHF
1.05 %
09:33:03
SWX
25.02.2026 08:22:28
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen. Dies gelte auch für den Ausblick bis 2030./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu E.ON SE
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
