Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen, doch dies sei wohl auf bewertungsneutrale Timing-Effekte zurückzuführen./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



