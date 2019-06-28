|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 08:50:59
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen, doch dies sei wohl auf bewertungsneutrale Timing-Effekte zurückzuführen./rob/la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.06%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
