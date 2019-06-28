Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

28.06.2019
EON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen, doch dies sei wohl auf bewertungsneutrale Timing-Effekte zurückzuführen./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.07 € 		Abst. Kursziel*:
-0.40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.06%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

