Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.98 €
|
Abst. Kursziel*:
10.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.65%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:43
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
