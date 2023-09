ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach einem Investorenausflug in eine Bioraffinerie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Bei Biosprit handele es sich um ein attraktives emissionsarmes Wachstumsgeschäft, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/jha/;