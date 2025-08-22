Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.29
CHF
0.25
CHF
1.78 %
22.08.2025
BRXC
28.08.2025 07:54:38

Eni Overweight

Eni
14.29 CHF 1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Eni halte die Versprechen bezüglich Veräußerungen und Schuldenabbau, lobte Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar. Bei den Aktienrückkäufen 2025 sieht er Luft nach oben./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.19 € 		Abst. Kursziel*:
5.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.15%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

