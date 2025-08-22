|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 07:54:38
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Eni halte die Versprechen bezüglich Veräußerungen und Schuldenabbau, lobte Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar. Bei den Aktienrückkäufen 2025 sieht er Luft nach oben./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.19 €
|
Abst. Kursziel*:
5.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.15%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
