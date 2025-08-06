NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit von der bisherigen Berichtssaison zum zweiten Quartal. Große Ölkonzerne hätten gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Konzerne mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell. Eni gehöre zu den Unternehmen, bei denen er in den kommenden Jahren das deutlichste Potenzial sieht für den Verkauf von Geschäftsteilen./tih/nas;