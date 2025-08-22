Eni 14.29 CHF 1.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der eigenen Neuaufstellung in einem "Satelliten-Modell" adressiere der Ölkonzern drei Herausforderungen des Energiewandels, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.