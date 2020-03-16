Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
08.09.2025 14:59:53

Continental Overweight

Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72.56 € 		Abst. Kursziel*:
28.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.98%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse