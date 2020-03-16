NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih;