Ströer 51.12 CHF 27.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.