Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’313 -0.5%  SPI 17’059 -0.3%  Dow 45’515 0.3%  DAX 23’807 0.9%  Euro 0.9329 -0.2%  EStoxx50 5’363 0.8%  Gold 3’636 1.4%  Bitcoin 88’787 0.0%  Dollar 0.7934 -0.5%  Öl 66.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor
Mega-Aktienpaket für Elon Musk: Wie Tesla ihn zum Billionär machen will und was Experten dazu sagen
EchoStar-Aktie springt an, T-Mobile US, AT&T und Verizon fallen: Starlink kann mit Frequenz-Zukauf leichter Handys erreichen
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Suche...

Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

51.12
CHF
11.09
CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 20:34:19

Ströer SECo Overweight

Ströer
51.12 CHF 27.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40.50 € 		Abst. Kursziel*:
38.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.25%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse