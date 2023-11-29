Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12CHF
11.09CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
08.09.2025 20:34:19
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.50 €
|
Abst. Kursziel*:
38.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.25%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
