|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit zur bisherigen Quartalsberichtssaison. Demnach haben die größten Ölkonzerne gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell. Eni gehört zu den Unternehmen, bei denen er in den kommenden Jahren das deutlichste Potenzial sieht für den Verkauf von Geschäftsteilen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
1.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.82%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.25