VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
108.33CHF
0.34CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
08.09.2025 14:40:59
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der französische Infostrukturkonzern bleibe relativ abgeschirmt von den politischen Unruhen um ihn herum, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Management. Politisch bedingte Rückschläge wären langfristig gute Einstiegschancen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
116.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
117.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.93%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
