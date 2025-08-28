VINCI 108.33 CHF 0.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der französische Infostrukturkonzern bleibe relativ abgeschirmt von den politischen Unruhen um ihn herum, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Management. Politisch bedingte Rückschläge wären langfristig gute Einstiegschancen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.