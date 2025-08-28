Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’278 -0.8%  SPI 17’011 -0.6%  Dow 45’405 0.0%  DAX 23’729 0.6%  Euro 0.9327 -0.3%  EStoxx50 5’347 0.5%  Gold 3’630 1.2%  Bitcoin 89’000 0.2%  Dollar 0.7943 -0.4%  Öl 66.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Suche...

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

108.33
CHF
0.34
CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 14:40:59

VINCI Buy

VINCI
108.33 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der französische Infostrukturkonzern bleibe relativ abgeschirmt von den politischen Unruhen um ihn herum, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Management. Politisch bedingte Rückschläge wären langfristig gute Einstiegschancen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
117.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.93%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse