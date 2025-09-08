Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
48.74EUR
0.78EUR
1.63 %
17:43:48
BMN
08.09.2025 16:54:55
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Andrew Wong wertete den angekündigten Verkauf des Profertil-Anteils in einer am Montag vorliegenden Einschätzung als moderat positiv für den Düngerkonzern. Die Transaktion passe zur Strategie des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und Verkaufserlöse in das langfristige Wachstum sowie wertsteigernde Aktienrückkäufe zu investieren./gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 57.37
|
Abst. Kursziel*:
22.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 57.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.57%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|16:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
