Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’313 -0.5%  SPI 17’059 -0.3%  Dow 45’445 0.1%  DAX 23’824 1.0%  Euro 0.9323 -0.3%  EStoxx50 5’367 0.9%  Gold 3’639 1.5%  Bitcoin 89’316 0.6%  Dollar 0.7935 -0.5%  Öl 66.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?
DroneShield-Aktie im Aufwind: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt Kurs an
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Suche...

Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

48.74
EUR
0.78
EUR
1.63 %
17:43:48
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 16:54:55

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
48.74 EUR 1.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Andrew Wong wertete den angekündigten Verkauf des Profertil-Anteils in einer am Montag vorliegenden Einschätzung als moderat positiv für den Düngerkonzern. Die Transaktion passe zur Strategie des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und Verkaufserlöse in das langfristige Wachstum sowie wertsteigernde Aktienrückkäufe zu investieren./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 70.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 57.37 		Abst. Kursziel*:
22.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 57.11 		Abst. Kursziel aktuell:
22.57%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:54 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Nutrien Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen